Dupla acusada de assaltos em Niterói é presa pela Polícia MilitarDivulgação

Publicado 28/08/2021 11:34 | Atualizado 28/08/2021 11:56

Rio - Policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam, na noite desta sexta-feira, dois homens que roubaram um carro de passeio no bairro Maria Paula, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a PM, um deles tem mais de 27 anotações criminais, entre tráfico de drogas, roubos e outros crimes.

Ainda segundo a polícia, a abordagem foi realizado após um alerta de moradores informando que criminosos em um carro branco estavam cometendo roubos na região.

A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Centro-Niterói). Na distrital, foi constatado mandados de prisão contra os presos. A policia ainda apreendeu uma granada e recuperou celulares e dois carros roubados.