Drogas e dinheiro apreendidos com jovem suspeito de tráfico de drogas em Maricá - Divulgação

Publicado 28/08/2021 12:09 | Atualizado 28/08/2021 12:40

Rio - Um homem de 23 anos foi preso, na noite desta sexta-feira (27), por suspeita de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, ele foi detido por militares do 12º BPM (Niterói) em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Lucas Lúcio Belo é conhecido por usar as redes sociais para postar vídeos e fotos em apologia ao tráfico de drogas e bandidos ligados ao Comando Vermelho (CV).

De acordo com a Polícia Militar, policiais que patrulhavam o bairro Ponta Negra reconheceram o rapaz e fizeram a abordagem. Lucas, segundo a PM, é protagonista de vídeos divulgados em suas plataformas, sempre com uso de drogas e armas.

Com ele os policiais apreenderam maconha, pinos de cocaína e dinheiro da venda de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Centro-Niterói).