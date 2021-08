'Operação Verão 2021': Patrulhamento em toda orla do Rio começa neste sábado | Rio de Janeiro | O Dia

Operação Verão 2021 começa a partir deste sábado em toda a orla do Rio - Divulgação

Operação Verão 2021 começa a partir deste sábado em toda a orla do RioDivulgação

Publicado 28/08/2021 10:25

Somente no trecho de maior movimento, entre o Leme e o Pontal, serão 508 policiais militares realizando o policiamento a pé na areia e patrulhando a área em 147 viaturas e 39 motocicletas. O efetivo se juntará aos policiais dos programas Segurança Presente e Bairro Seguro já implantados nessa região da cidade do Rio.



Planejada em conjunto com a área de segurança e ordenamento urbano da Prefeitura do Rio de Janeiro, a "Operação Verão 2021", na área do Leme ao Pontal, fará ainda o uso de cavalos do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e cães do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Segundo o Governo do Rio, esse reforço dará mais efetividade ao policiamento preventivo e ostensivo nas ruas internas dos bairros de Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca. Os policiais do RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidões) também atuarão em áreas específicas.

Toda a área será monitorada por helicópteros e drones do GAM (Grupamento Aeromóvel), nas quais as imagens serão transmitidas em tempo real para o carro-comando da Corporação que ficará baseado no Arpoador.

Também faz parte do planejamento o reforço no patrulhamento das vias expressas por policiais do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE) e nos corredores estruturais que dão acesso à orla, com uso das unidades operacionais da área. Ao longo dessas vias, os ônibus que trafegam em direção à orla serão monitorados e poderão ser interceptados caso sejam constatadas ações que coloquem em risco a segurança no transporte público, crime previsto no artigo 262 do Código Penal. Haverá ainda ações nos terminais de ônibus e nas estações do Metrô.



As demais praias da capital, como Flamengo, Botafogo e Urca, também estarão com o policiamento reforçado, assim como as orlas de Niterói e das cidades litorâneas do interior do estado.

Depredação em ônibus

No último fim de semana cerca de 30 ônibus foram retirados das ruas por conta de depredações. Segundo a Rio Ônibus, a violência causou um prejuízo de R$ 100 mil para as empresas do transporte. A concessionária registra mais de cinco mil ocorrência com depredações por ano. A média diária de ônibus retirados de circulação em decorrência de vandalismo é de 15. Média de R$2.000 de prejuízo por ônibus. Metade por perda de receita e metade para custeio de danos. Prejuízo anual de R$10.8 milhões, sem contabilizar os incendiados.

Roubos e furtos na Zona Sul

O número de assaltos e furtos também aumentou na Zona sul da cidade. O roubo de rua no mês de julho, se comparado ao mesmo período do ano passado, registrou um aumento de 83,3% dos casos. Nos sete primeiros meses de 2020 o roubo em coletivo aumentou em 76%. Entre janeiro e julho do ano passado foram 13 registros. Sete primeiros meses de 2021: 23 registros. Aumento de 76,92%.

Confusão na saída da praia de Copacabana

A confusão entre policiais militares e um jovem aconteceu na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, esquina com a Avenida Prado Júnior, local de grande movimentação de passageiros de ônibus. Cerca de 20 jovens foram retirados de um 474 durante uma abordagem. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um deles sendo agredido com cassetete. PMs também usaram spray de pimenta para dispersar a confusão.

Rigor contra tumultos

Após mais um dia de confusão em Copacabana, na Zona Sul da capital, Eduardo Paes falou nesta sexta-feira (27), durante a apresentação do Boletim Epidemiológico, que a Guarda Municipal vai agir com rigor contra aqueles que insistirem em roubar e provocar tumulto na saída das praias . "Não vem com história de problema social, dificuldade, disso ou daquilo. Quem vai à praia para roubar, provocar arruaça, brigar, depredar ônibus, é delinquente, bandido, e tem que ser preso. Vai valer a letra da lei. A guarda vai agir com rigor", afirmou o prefeito.

Paes disse que conversou sobre o assunto com o governador Cláudio Castro no último domingo e que quer coibir com firmeza a atuação de criminosos que tem assaltado dentro dos ônibus e depredado os coletivos, além de levar terror à população. "Não vai ser só no fim de semana, não. Quem quiser cometer delito, não se aventure demais porque vai acabar detido. É dessa maneira que a gente vai agir", completou Paes.