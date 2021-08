Casal está desaparecido desde domingo (22) após sair de barco para ver o pôr do sol em Angra dos Reis - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 28/08/2021 09:18 | Atualizado 28/08/2021 13:06

Rio - As buscas pelo casal desaparecido em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, entraram no quinto dia neste sábado. Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, e Leonardo Machado de Andrade, de 50 , foram vistos pela última vez em Ilha Grande, na tarde do último domingo (22). Segundo a Polícia Civil, uma das hipóteses é que a embarcação tenha afundado.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros retomaram os trabalhos logo no início do dia. O barco em que o casal estava ainda não foi encontrado.

O delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª DP (Angra dos Reis), não descarta nenhuma linha de investigação. "Não iremos descartar nenhuma linha, até porque ainda não há nada de concreto. Também levantamos essa hipótese de que a embarcação tenha afundado. Ainda é uma suposição", disse.

A Polícia Civil informou que também está pesquisando a rotina do casal. O objetivo é descobrir outros caminhos nas investigações. Ainda segundo os investigadores, a prioridade é localizar a embarcação para entender o que aconteceu.

Até agora oito pessoas das famílias de Cristiane e Leonardo foram ouvidas pela polícia. Na sexta-feira, o filho de Cristiane chegou em Angra dos Reis e acompanhou as buscas.