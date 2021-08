Vacinação contra a covid-19 neste sábado foi destinada a pessoas com 17 anos ou mais - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Vacinação contra a covid-19 neste sábado foi destinada a pessoas com 17 anos ou maisReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 28/08/2021 12:53 | Atualizado 28/08/2021 12:57

Rio - Neste sábado (28) a vacinação contra a covid-19 no município do Rio foi destinada às pessoas com 17 anos ou mais. Na última remessa, o estado recebeu mais de meio milhão de doses de vacinas que foram distribuídos aos 92 municípios. No lote, estão 302 mil doses da CoronaVac e 259.740 da Pfizer.



No Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira, que fica no Palácio do Catete, na Zona Sul do Rio, as irmãs gêmeas Geovana e Gabrielle Mendes, de 18 anos, foram tomar a segunda dose. Elas foram vacinadas no grupo de pessoas com comorbidade. As jovens falaram da expectativa para completar a imunização.



"Agora vamos viver mais normalmente, acredito nisso e na ciência", afirma Geovana. Já Gabrielle está planejando rever as amigas. "Faz tempo que não vejo minhas amigas. Acho que daqui há uns 20 dias a gente posso marcar um encontro".



Apesar do medo de agulha, Gabrielle mandou um recado de incentivo para quem está receoso de se vacinar.

"Não tem que ter medo. Mas, se tiver, eu digo que venham assim mesmo. É importante se vacinar", aconselha a jovem.



Na fila da repescagem, Debora Souza, 34, aguardava ansiosa e apreensiva. "Fiquei doente quando chegou na minha faixa etária e tive que esperar. Estou com medo da reação que pode me dar, mas aproveitei um intervalo no trabalho para vir".



De acordo com a Prefeitura do Rio, 95% dos adultos cariocas já foram vacinados com a 1ª dose. Por outro lado, mais de 180 mil pessoas já deviam ter voltado para a 2ª dose e ainda não voltaram.



Secretaria de Estado de Saúde



Neste sábado,nas redes sociais, a Secretaria de Estado de Saúde fez uma publicação sobre antecipar a aplicação da segunda dose da vacina Pfizer como estratégia para combater a variante Delta. De acordo com o secretário de estado de Saúde, Alexandre Chieppe, a eficácia do imunizante não ficaria prejudicada e aumentaria a proteção contra a doença.



"Seria uma estratégia interessante porque a variente Delta escapa 50% dos paciente vacinados com uma dose só. Isso diminui muito se a gente ja aplica a segunda dose, obviamente se tivermos a vacina disponível. Ao que tudo indica, a Pfizer tem disponibilizado uma quantidade que permitiria a antecipação da segunda dose".



Vacinação comprovada



A partir do dia 1 de setembro, será obrigatória a comprovação da vacinação contra covid-19 para acessar diversos serviços e locais no município do Rio. A comprovação pode ser feita de duas formas: Certificado de vacinação digital na plataforma ConecteSUS, comprovante,ou pela caderneta de vacinação.



A comprovação será obrigatória em: academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais, vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos.



Áreas de lazer como cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil, pistas de patinação e atividades de entretenimento também exigirão comprovante.



Além disso, será preciso comprovar a vacinação em pontos turísticos, museus, galerias e exposições de arte, aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos, apresentações e drive-in, conferências, convenções e feiras comerciais.

Confira a lista de onde se vacinar:



• Clínicas da Família

• Centros Municipais de Saúde

• Casa Firjan (Botafogo);

• Museu Conde de Linhares

• Palácio Duque de Caxias (Central do Brasil)

• Espaço Cultural da Marinha (Centro);



• Museu da República (Catete);



• Jockey Club (Gávea);

• Escola São Tomás de Aquino (Leme);



• Quadra do Cacique de Ramos;

• Quadra da Portela;

• Cidade das Artes (Barra da Tijuca);

• Centro Esportivo Miécimo da Silva (Campo Grande);

• Vila Militar (Deodoro);

• CIAMPA (Campo Grande);

• Imperator (Méier)



Drive-thrus



• Base Aérea do Galeão (Ilha do Governador);



• Parque Olímpico do Rio - acesso pela Rua Projetada após a Jeunesse Arena, no sentido Linha Amarela da Av. Embaixador Abelardo Bueno 3.401;



• Museu Aeroespacial de Campo dos Afonsos, na Zona Oeste.