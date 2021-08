Prefeitura do Rio lança o programa ‘Zonas de Cultura’, em Madureira - Vitor Almeida

Publicado 28/08/2021 12:56 | Atualizado 28/08/2021 13:02

Rio - A Prefeitura do Rio lançou, neste sábado (28), o programa inédito 'Zonas de Cultura', da Secretaria Municipal de Cultura, em Madureira, Zona Norte, que prevê, por meio de edital, o pagamento de bolsas de desenvolvimento cultural, apoio a eventos e a ações culturais com impacto local. A cerimônia foi realizada na Arena Carioca Fernando Torres, no Parque Madureira, e contou com a presença dos secretários de Cultura, Marcus Faustini; de Governo e Integridade Pública, Marcelo Calero; do subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz; além de agentes culturais locais.

"Madureira já é zona de cultura, o que faltava era o poder público chegar. Na minha primeira conversa com o prefeito Eduardo Paes em dezembro eu expus que grandes cidades do mundo se desenvolveram no campo da economia criativa com investimentos em cultura nos territórios", disse Marcus Faustini.

Em janeiro de 2022, Madureira já funcionará como uma Zona de Cultura que vai valorizar a economia criativa. Até 2024, a cidade vai ganhar outras Zonas de Cultura. De acordo com o Plano Estratégico da prefeitura, a meta é mobilizar até três milhões de pessoas com este programa.

No último dia 16, foi publicado no Diário Oficial um aviso de chamamento público convocando organizações da sociedade civil interessadas na execução integral do programa. O investimento inicial será de R$ 1,5 milhão. A previsão, segundo Faustini, é dobrar no ano seguinte.

"O programa tem como objetivo olhar o bairro a partir da cultura e investir na cidade gerando novas centralidades culturais. O Rio é uma cidade muito diversa do ponto de vista da cultura, mas a política pública precisa acompanhar esta diversidade chegando a mais territórios", destacou ele.

A Secretaria Municipal de Cultura vem trabalhando para criar uma nova perspectiva de política cultural a partir da relação entre cultura e cidade. Este é o terceiro edital lançado com este objetivo. Já foram divulgados o Foca (Fomento à Cultura Carioca), com um aporte de R$ 20 milhões a toda a cidade, e o do ISS, da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que conta com o investimento de R$ 54 milhões, via captação junto à iniciativa privada.

A prefeitura também anunciou antecipar uma campanha prevista para começar em novembro, para celebrar os "cariocas da cultura", dando visibilidade a artistas, produtores e agentes culturais de uma forma geral. E o início será pelas personalidades de Madureira, com Tia Surica. A Secretaria Municipal de Cultura vai criar conteúdos (texto com imagens) e postar em suas redes sociais.

"Precisamos 'madureirizar' o Rio", disparou o subsecretário Diego Vaz, depois de pedir uma salva de palmas para a baluarte Tia Surica.

Saiba como vai funcionar

Neste primeiro momento, a Prefeitura vai selecionar uma organização da sociedade civil que fará a execução integral do "Zonas de Cultura" em Madureira junto com artistas locais. O gestor vai ter que criar mobilização, chamamento público para a execução dos calendários culturais e apoiar artistas locais. Ao longo dos próximos meses, haverá seminários online sobre a cultura do bairro para a futura implementação do "Zonas de Cultura", que começa em janeiro de 2022.

"Fechamos uma parceria com uma fundação de minecraft que coloca jovens para pensar soluções urbanas", disse Marcus Faustini.

As metas do programa estão no site . As propostas dos interessados devem ser entregues pessoalmente, no dia 15 de setembro, às 10h, à Rua Afonso Cavalcanti 455, Bloco I, 2º Andar, sala 235, Cidade Nova.

Calendário do programa:

Agosto: lançamento do edital para escolha de organização da sociedade civil que executará o programa “Zonas de Cultura”;

Setembro: escolha da organização da sociedade civil;

Janeiro: início do projeto.