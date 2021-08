Motorista colide em articulado do BRT no corredor da Transoeste - Divulgação/BRT

Motorista colide em articulado do BRT no corredor da TransoesteDivulgação/BRT

Publicado 28/08/2021 13:27

Rio - Um veículo de passeio colidiu com um articulado do BRT, por volta das 10h30 deste sábado, próximo à estação Cesarão 2, no sentido Santa Cruz. O motorista realizou uma conversão proibida no corredor Transoeste e teve o seu veículo destruído na parte da frente. Ninguém ficou ferido.

Motorista colide em articulado do BRT no corredor da Transoeste Divulgação/BRT



Somente este ano, 109 articulados foram retirados de operação devido a colisões provocadas por infrações de outros motoristas nas pistas exclusivas. São avanços de sinal, conversões proibidas e invasão à canaleta. Dependendo dano, o BRT pode ficar de um dia a uma semana na garagem até que possa voltar a circular.



O BRT Rio faz campanhas permanentes em suas redes sociais alertando para os perigos da invasão à pista exclusiva, do avanço de sinal e da conversão proibida, e reitera a conscientização necessária por parte de todos - motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres - para evitar esse tipo de acidente.

Somente este ano, 109 articulados foram retirados de operação devido a colisões provocadas por infrações de outros motoristas nas pistas exclusivas. São avanços de sinal, conversões proibidas e invasão à canaleta. Dependendo dano, o BRT pode ficar de um dia a uma semana na garagem até que possa voltar a circular.O BRT Rio faz campanhas permanentes em suas redes sociais alertando para os perigos da invasão à pista exclusiva, do avanço de sinal e da conversão proibida, e reitera a conscientização necessária por parte de todos - motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres - para evitar esse tipo de acidente.