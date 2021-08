Portal dos Procurados lança cartaz com foto de ex-prefeito de Arraial do Cabo foragido | Rio de Janeiro | O Dia

Cartaz pede informações sobre quadrilha liderada pelo ex-prefeito de Arraial do Cabo - Divulgação

Publicado 29/08/2021 07:38

Rio - O Portal dos Procurados divulgou neste sábado (28), um cartaz para ajudar a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio a prender o ex-prefeito de Arraial do Cabo, Renato Martins Vianna, de 47 anos, o ex-secretário do Meio Ambiente, Márcio Croce Brasil, de 47; o policial militar da reserva e ex-secretário de Ordem Pública Márcio Veiga de Oliveira, 48, e André Luiz Cavalcanti de Oliveira, de 42 anos, ex-chefe do Parque Estadual da Costa do Sol. Todos são integrantes de uma quadrilha criminosa, investigada por apropriação indevida de loteamentos áreas não edificáveis.

Nesta sexta-feira (27), foi realizada a operação “Parque Livre”, contra os integrantes da Organização Criminosa que, a partir de 2017, atuou nas áreas ambientalmente protegidas no Parque Estadual Costa do Sol, no núcleo da APA Massambaba, loteamento Miguel Couto, no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo.

O grupo, formado por integrantes da prefeitura, do Instituto Estadual do Ambiente e do próprio parque, promovia loteamentos ilegais em áreas não edificáveis, obtendo vantagem indevida com o parcelamento, venda e exploração do solo. Segundo as investigações, o ex-prefeito da cidade na Região dos Lagos era quem comandava o grupo.



Ainda fazem parte do grupo PMs e bombeiros militares, cujo porte de arma impunha medo nos fiscais e na população local em se opor às suas determinações. Também foram denunciadas pessoas que executavam as obras e a negociação dos lotes.

A prática da organização visava indivíduos humildes em situação de vulnerabilidade e que necessitavam de moradia, oferecendo terrenos 'baratos' para a construção de uma casa com fornecimento do chamado 'kit invasão', composto por pequena porção de terra, tijolos, telhas e demais materiais de construção. Ressalta a denúncia que, apesar de existirem indícios da atuação do grupo antes da posse do ex-prefeito denunciado, foi constatado nas investigações que a organização criminosa efetivamente se estruturou e potencializou suas atividades com a posse do mesmo no cargo, em 2017, e a partir da nomeação dos demais integrantes para Secretarias estratégicas, a fim de cumprir as atividades ilegais.



Contra os acusados, foi expedido mandado de prisão, pela 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital, pelo crime de Organização Criminosa, com pedido de prisão preventiva.

Também estão foragidos, Rosilene de Azevedo Garcia da Silva, de 61 anos, sogra do traficante Carlos Humberto Antunes Gaze, o Beto Branco, e Taylor Rafael Antunes Dutra, de 42 anos.



Já foram presos



. Ranieri Porto, ex-chefe do Parque Estadual da Costa do Sol;

. Sandro de Souza Mota, policial militar;

. Marcos Vinícius da Silveira Barbosa, ex-servidor da Prefeitura de Arraial do Cabo;

. Marcos Alexandre Martins Ozório – bombeiro militar;

. Michel Marques Carrir – bombeiro militar.

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização dos envolvidos na Organização Criminosa, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

A 132ª DP – Arraial do Cabo, sob a titularidade do Delegado Drº Ruchester Marreiros Barbosa, está encarregada do caso e do inquérito policial, que já foi relatado à Justiça.