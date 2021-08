Arma e drogas apreendidas pela PM são apresentadas na delegacia - Divulgação

Publicado 29/08/2021 08:10 | Atualizado 29/08/2021 09:51

Rio - Um suspeito morreu, neste sábado (28), após troca de tiros com a Polícia Militar em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a PM, a ação ocorreu na Rua Tenente Osório, no bairro Fonseca, em um dos acessos à comunidade Vila Ipiranga.

Com o suspeito, a polícia apreendeu uma pistola e drogas. De acordo com a corporação, uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi atacada a tiros quando passava pela região.

A Delegacia de Homicídios de Niterói foi acionada e vai investigar o caso. Erick Barbosa Ecard, de 26 anos, não tinha anotações criminais.