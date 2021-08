Lutador de MMA é preso por tráfico de drogas - Reprodução

Publicado 29/08/2021 09:27

Rio - O lutador de MMA Lucas Henrique Tavares, de 36 anos, foi preso em flagrante na noite deste sábado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, por tráfico de drogas. Investigações da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) apontam que ele comercializava os entorpecentes por meio do aplicativo de conversa WhatsApp para jovens de classe média.

Lucas foi detido no momento em que realizava uma entrega de drogas na Avenida do Pepê. Segundo a polícia, ele estava com uma carga de maconha, do tipo skank - droga produzida em laboratório feita através de vários cruzamentos de tipos de maconha - avaliada em aproximadamente R$ 8 mil. Questionado, confessou que estava no local para vender o entorpecente.

Natural de Santa Catarina, no Sul do Brasil, o lutador está no Rio de Janeiro desde o início deste mês. Ainda de acordo com as informações do setor de inteligência da DCOD, ele fornecia esse tipo de droga nos bairros nobres da Zona Sul e também na região da Barra da Tijuca a usuários de classes mais abastadas.

Lucas vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Ele ficou preso em flagrante passa neste domingo por audiência de custódia.