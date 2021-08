Homem foi morto a tiros dentro de bar em Resende, no Interior do Rio - Divulgação

Publicado 29/08/2021 10:55 | Atualizado 29/08/2021 12:58

Rio - Um homem de 59 anos foi morto a tiros, na tarde deste sábado (28), em Resende, no interior do Rio. Ele estava em um bar no bairro Vila Moderna quando o crime aconteceu. O principal suspeito do assassinato, de 20 anos, foi preso em flagrante. O bandido não teve o nome divulgado.

Carlos Alberto Ferraz estava conversando com amigos quando foi baleado. Testemunhas que presenciaram o crime ligaram para o Corpo de Bombeiros, mas a vítima não resistiu aos ferimento e morreu ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local para a perícia da Polícia Civil. Policiais da 89ª DP (Resende) estiveram no local. A motivação do crime não foi revelada.

Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito do assassinato foi preso poucas horas depois em um bairro que fica cerca de 3,5 km de distância da cena do crime.