Publicado 03/09/2021 09:29 | Atualizado 03/09/2021 11:16

Rio – A Prefeitura do Rio informou que o calendário de vacinação não será afetado pelo período de fabricação de três semanas do imunizante Oxford/Astrazeneca feito pela Fiocruz. A vacina precisa do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), fundamental na sua formulação que chega ao Brasil nesta sexta-feira. Por conta disso, o próximo lote será entregue ao Ministério da Saúde na semana do dia 13 de setembro

“Temos doses em estoque para a próxima semana, então não temos preocupação nesse momento com a AstraZeneca”, disse o secretário de saúde, Daniel Soranz, durante o boletim epidemiológico apresentado nesta sexta.



Soranz disse que 191 mil pessoas ainda precisam tomar a segunda dose de CoronaVac e a expectativa da SMS é que 390 mil doses da vacina cheguem hoje para a cidade do Rio. “É suficiente para aplicação da segunda dose até o final da próxima semana ou até o final da campanha de CoronaVac”, destacou o secretário.





Segundo ele, não há previsão de falta de doses do imunizante, mesmo que a prefeitura tenha aplicado um volume maior de vacinas na segunda-feira. A procura pela vacina contra a covid-19 aumentou depois que a prefeitura anunciou a obrigatoriedade do passaporte para entrar em diversos estabelecimentos na cidade. Soranz também cobrou agilidade na entrega dos imunizantes por parte do Governo Federal.

“Houve um aumento na procura tanto de segundas doses quanto de primeira. Pessoas que estavam atrasadas e não tinham se vacinado na repescagem, e a gente teve essa falta durante dois dias da CoronaVac que poderia ter sido sanada se o Ministério da Saúde tivesse distribuído as doses que recebeu na segunda-feira” disse.



Na segunda-feira o Instituto Butantan liberou mais 10 milhões de doses da CoronaVac ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, no entanto, Soranz afirmou que a remessa do Rio de Janeiro deve chegar à cidade apenas após às 18h desta sexta.



De acordo com a Fiocruz, com o novo lote, já estão asseguradas para o mês de setembro cerca de 15 milhões de vacinas. O quantitativo de doses a ser entregue durante este mês poderá ser reajustado conforme a chegada de novas remessas de IFA.

A fundação também destacou que 91,9 milhões de doses já foram entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) permanece com capacidade de produção superior à de disponibilização do IFA e aguarda a confirmação das datas para a chegada dos próximos lotes do insumo ainda no mês de setembro.



Passaporte da vacina

O decreto que determina que a população deverá mostrar o comprovante de vacinação para acessar determinados ambientes fechados, como teatros, cinemas, academias e museus foi publicado em Diário Oficial na última sexta-feira (27). O comprovante pode ser através da caderneta de vacinação em papel, entregue no ato da vacinação contra a covid-19, ou pelo aplicativo ConecteSUS, que também mostra o status da imunização. O decreto passa a valer a partir de 15 de setembro.

O comprovante de vacinação também será obrigatório para a realização de cirurgias eletivas em unidades de saúde públicas e privadas. Além disso, beneficiários do Cartão Família Carioca e pessoas que pleitearem a inclusão no programa também devem apresentar o comprovante de vacinação, sob risco de ter o benefício negado.