Boia encontrada pela Capitania dos Portos é semelhante a usada na embarcação do casal - Divulgação

Boia encontrada pela Capitania dos Portos é semelhante a usada na embarcação do casalDivulgação

Publicado 03/09/2021 09:00 | Atualizado 03/09/2021 11:35

Rio - A Capitania dos Portos e mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram nesta quinta-feira (2) uma boia marítima, usada em embarcações semelhantes a que estava o casal Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, e Cristiane Nogueira de Silva, de 48 anos, que desapareceu em Angra dos Reis no último dia 22, quando saiu para ver o pôr do sol.

fotogaleria

O equipamento foi localizado entre a Baía de Sepetiba e a Restinga de Marambaia, aumentando a suspeita da Polícia Civil de que o barco tenha naufragado e o casal não conseguiu socorro. O delegado que investiga o caso suspeita que a boia seja da embarcação usada por Cristiane e Leonardo.

"A investigação sobre o casal desaparecido no mar continua. As buscas continuam e nós seguiremos investigando até encontrar o barco e também o Leonardo, para entender o que aconteceu com esse casal", explicou o delegado Vilson de Almeida, da 166ª DP (Angra dos Reis), responsável pelas investigações.

O corpo da corretora de imóvel foi encontrado na Restinga de Marambaia uma semana depois do desaparecimento. Exames no IML comprovaram que Cristiane morreu em decorrência de afogamento.

O paradeiro de Leonardo ainda é um mistério para a polícia. As buscas por ele e pela embarcação entraram no 11º dia nesta sexta-feira.