Supervia - Foto: Cleber Mendes / Agência O Dia

SuperviaFoto: Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 06/09/2021 08:18 | Atualizado 06/09/2021 10:43

Rio - Os trens do ramal Japeri circularam com intervalos irregulares, na manhã desta segunda-feira (6). O atraso aconteceu por conta dos constantes furtos de cabos, o que atrapalha a circulação das composições. Os intervalos foram de aproximadamente 20 minutos, mas o serviço foi normalizado às 8h15. No sábado (4), policiais do Japeri Presente prenderam um homem que tentava furtar um equipamento na estação do município. A concessionária informou que a estação Japeri é a que registra maior ocorrência dos crimes de furtos de equipamentos.

De acordo com a concessionária, por conta do agravamento de furto, os maquinistas aguardam ordem de circulação já que o controle das composições está sendo feito via rádio e, desta forma, há necessidade de aumento da distância entre os trens por medida de segurança.Os clientes estavam sendo informados sobre a situação por meio dos áudios nos trens e estações.



Na última segunda-feira (30) também houve um arrombamento de instalações e furto de materiais na região de Nova Iguaçu. "Por serem equipamentos mais complexos, o tempo de reparo é maior que o da reposição de cabos uma vez que exigem uma série de testes eletrônicos e de campo para voltarem a operar", informou em nota.

A ação acontece entre as estações Maracanã e Mangueira, na Zona Norte do Rio e policiais apuram ocorrências de práticas ilícitas, como roubos, furtos ou tráfico, além das situações envolvendo danos ao patrimônio. Até o momento, uma réplica de arma de fogo foi encontrada na linha férrea. Além disso, abrigos irregulares estão sendo desmontados pela Comlurb.

A semana passada não foi nada boa para os usuários do transporte. Por conta de vandalismo e das ações criminosas, passageiros passaram a conviver com os constantes problemas de atrasos. Foram cinco dias consecutivos de problemas no transporte. Na quinta-feira (2), a circulação dos trens do ramal Japeri chegou a ficar suspensa por cerca de três horas por conta do furto de cabos.Na quarta-feira (1º), a Polícia Militar iniciou uma força-tarefa com para coibir os roubos de cabos que têm afetado diariamente a circulação dos trens . Com o reforço de 200 PMs no patrulhamento do sistema ferroviário. O policiamento conta, ainda, com o sobrevoo de helicópteros e drones. As aeronaves contam com equipamentos infravermelhos acoplados para identificar a ação de criminosos no período noturno.Segundo a concessionária, somente no primeiro semestre deste ano foram furtados mais de 14 mil metros de cabos do sistema em 364 ocorrências de furto . Além de causar interrupções no transporte, os crimes trouxeram prejuízo de mais de R$ 1 milhão à empresa. Durante todo o ano passado, foram 355 ocorrências de furto.