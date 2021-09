Patrulha Ambiental resgata jacaré com mais de dois metros de comprimento no Recreio dos Bandeirantes - Divulgação

06/09/2021

Rio - Uma equipe da Patrulha Ambiental da Prefeitura do Rio, formada por fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) e guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) resgataram neste sábado, um jacaré de aproximadamente 2,6 m de comprimento em um clube localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. O animal estava escondido na mata próximo a uma quadra esportiva.