Um inquérito para apurar circunstâncias da morte de Nilton Gonçalves de Oliveira - Reprodução

Um inquérito para apurar circunstâncias da morte de Nilton Gonçalves de OliveiraReprodução

Publicado 06/09/2021 10:01

O pai do ex-prefeito de Vassouras (RJ), Renan Vinícius Santos de Oliveira, foi morto a tiros na manhã deste domingo (5). De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Nilton Gonçalves de Oliveira, de 63 anos.

Segundo testemunhas, um homem desceu de um carro e disparou pelo menos três vezes contra a vítima, que estava tomando café em uma praça, na Rua Barão de Vassouras, no Centro. Nilton morreu no local.

A equipe de perícia foi acionada e o crime está sendo investigado pela Polícia Civil que vai conversar com testemunhas e buscar imagens de câmeras de segurança próximas do local. De acordo com a 95ªDP (Vassouras), foi instaurado inquérito para apurar circunstâncias da morte de Nilton Gonçalves de Oliveira. Diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.

Renan Vinícius Santos de Oliveira exerceu o cargo de chefe do executivo municipal entre os anos de 2009 e 2016. Ele também foi Secretário Municipal de Saúde de Angra dos Reis por 2 anos.