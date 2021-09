Polícia Civil apreende duas toneladas de cobre em Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Polícia Civil apreende duas toneladas de cobre em Casimiro de AbreuFoto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 10/09/2021 16:02

Rio - A Polícia Civil apreendeu, nesta sexta-feira, duas toneladas de cobre em ferros-velhos de Casimiro de Abreu, interior do Rio. A operação teve o objetivo de reprimir o escoamento financeiro dos objetos furtados de concessionárias de telefone, internet e energia elétrica. Ninguém foi preso na ação.

Agentes da 121ª DP (Casimiro de Abreu) começaram a investigar após notícias de furtos de fios e cabos na região. O material foi encaminhado para a equipe de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e técnicos das concessionárias vão identificar as origens. A Polícia Civil trabalha para identificar envolvidos no crime.