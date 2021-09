Governo do Rio lança primeiro pacote de obras do programa Estado Presente - Divulgação / Governo do Rio / Rogério Santana

Governo do Rio lança primeiro pacote de obras do programa Estado PresenteDivulgação / Governo do Rio / Rogério Santana

Publicado 11/09/2021 08:03 | Atualizado 11/09/2021 08:47

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castrou, lançou, na sexta-feira (10), o primeiro lote de obras do programa Estado Presente. A cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense será a primeira a receber as obras de infraestrutura do governo estadual. De acordo com o governo estadual, os dois primeiros bairros que serão realizadas obras de pavimentação e drenagem são Campos Elíseos e Parque Eldorado, com um total de 40 quilômetros de intervenções. Ao todo, o programa vai beneficiar cerca de 200 mil moradores no município.

"São mais de 25 quilômetros de obras, que vão desde a base até a drenagem, de todas as ruas de Campos Elíseos. Haverá, ainda, iluminação. São obras que vão transformar este e outros bairros de Caxias", afirmou Castro.

Além desses bairros, outros dez bairros também vão receber as intervenções em Caxias: Vila Uruçai, Jonas Godin, Chácara Rio-Petrópolis, Parque Império, Capivari, Parque Capivari, São Judas Tadeu, Cangulo, Chácara Arcampo e Pilar.

"Esta é mais uma parceria de Caxias com o Governo do Estado, que é a primeira cidade a receber o Estado Presente. O programa é fundamental para melhorar as condições de mobilidade da população", disse o prefeito Washington Reis.

Economia aos cofres públicos

O governo ressaltou que os primeiros lotes de obras do Programa Estado Presente, já licitados, representam uma economia de 29,5% aos cofres públicos. As empresas vencedoras do pregão eletrônico que vão executar os projetos, em Caxias, garantiram ao estado uma economia de mais de R$ 60 milhões do valor previsto inicialmente.

O pregão referente ao lote 1, que contou com a participação de 25 empresas, resultou em uma economia na ordem de R$ 34.956.491. Já no lote 2, foram economizados R$ 25.754.587, com 22 empresas interessadas.

"Isso significa que os recursos de cada cidadão estão sendo utilizados com responsabilidade e de forma racional, atentando sempre para a qualidade dos serviços que serão prestados, com efetiva economicidade, em prol do coletivo", ressaltou o secretário de Estado das Cidades, Uruan Andrade.