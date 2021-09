SuperVia realiza serviço de manutenção na linha férrea - Estefan Radovicz

Publicado 11/09/2021 08:28

Rio - A SuperVia informou que irá realizar serviços de manutenção em cinco ramais da linha férrea do Rio neste fim de semana. Os trabalhos vão ser realizados nos ramais Deodoro, Japeri, Saracuruna, Belford Roxo e Santa Cruz. Durante o período, a circulação de trens pode ser afetada.



A concessionária informou que, neste sábado, durante toda a operação comercial, haverá manutenção da via férrea e rede aérea entre as estações Olímpica de Engenho de Dentro e Deodoro. Trens com destino à Central do Brasil não realizarão parada nas estações Oswaldo Cruz e Piedade. Os passageiros poderão realizar transferências nas estações Prefeito Bento Ribeiro, Madureira, Quintino e Olímpica de Engenho de Dentro, de acordo com a origem e o destino pretendido.



Ramal Santa Cruz



Das 10h às 19h, será realizada manutenção da rede aérea entre as estações Benjamim do Monte e Paciência.



Ramal Japeri



Das 10h às 19h, será realizada manutenção da rede aérea entre as estações Comendador Soares e Queimados



Ramal Belford Roxo



Das 10h às 19h, será realizada manutenção da via férrea entre as estações Pavuna/São João de Meriti e Costa Barros, sem alteração na circulação dos trens.



No domingo (12), a manutenção também acontecerá entre as estações Olímpica de Engenho de Dentro e Deodoro. Os trens com destino à Central do Brasil não realizarão parada nas estações Oswaldo Cruz e Piedade.



Ramal Deodoro



Das 7h50 às 8h40, será realizada limpeza da via entre as estações Méier e Olímpica de Engenho de Dentro. Nesse período, trens com destino à Central do Brasil não realizarão parada nas estações Méier, Engenho Novo, Sampaio e Riachuelo. Os passageiros poderão realizar transferências nas estações Olímpica de Engenho de Dentro e São Francisco Xavier, de acordo com a origem e o destino pretendido.



Ramal Santa Cruz



Das 10h às 19h, será realizada manutenção da rede aérea entre as estações Vila Militar e Bangu.



Ramal Japeri



Das 10h às 15h, haverá manutenção da linha férrea entre as estações Anchieta e Mesquita, sem alteração na circulação dos trens. E das 10h às 19h, será realizada manutenção da rede aérea entre as estações Queimados e Japeri.



Ramal Belford Roxo



Das 8h às 20h, será realizada manutenção da via férrea entre as estações Pavuna/São João de Meriti e Honório Gurgel, sem alteração na circulação dos trens.



Ramal Saracuruna



Das 9h às 22h30, haverá manutenção da via férrea entre as estações Gramacho e Duque de Caxias, sem alteração na circulação dos trens.