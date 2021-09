Prefeitura do Rio faz repescagem para adolescentes e aplica 2ª dose neste sábado - Fabio Costa / Agência O DIA

Publicado 11/09/2021 11:27 | Atualizado 11/09/2021 12:04

Rio - Os adolescentes de 15 a 17 anos que não conseguiram tomar a primeira dose do imunizante contra a covid-19 durante a semana, puderam ser vacinados na manhã deste sábado (11) nos pontos de imunização da capital fluminense. A prefeitura do Rio realizou a repescagem e o calendário valia tanto para meninos quanto para meninas. A repescagem também estava disponível para gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência de 12 anos ou mais. A aplicação de segunda dose também seguiu normal na capital.

A estudante Allaine Costa, de 22 anos, esteve no posto Heitor Beltrão, na Tijuca, Zona Norte do Rio, nesta manhã, para tomar a segunda dose. "Esse momento foi muito importante para mim, pois em meio à covid muitos não tiveram essa oportunidade. Representa uma grande gratificação", contou ela.

O gerente de produto Igor Rehem, de 23 anos, também esteve no ponto de vacinação para receber a segunda dose. Ele contou que por morar com duas pessoas do grupo de risco ficou isolado e cumpriu a quarentena, sem ver amigos e familiares.

"Representa bastante coisa, primeiramente simboliza o início do fim desse pesadelo que estamos vivendo há mais de 1 ano e 6 meses. Traz bastante esperança. A vacina me trouxe uma sensação de segurança para pelo menos conseguir ir no mercado ou visitar um amigo sem tanto medo", falou.

Neste sábado, os pontos de vacinação funcionaram de 8h às 12h. Com exceção do posto drive-thru no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, que começa às 9h e encerrou 12h.

Após uma semana de vacinação suspensa para adolescentes, o município retomou a campanha na quinta-feira (9). Questionado se haveria previsão da vacinação para adolescentes na próxima semana, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a quantidade de doses recebidas na quinta-feira (9) garantem a vacinação apenas até este sábado (11) . Com isso, a expectativa é de que a vacinação dos adolescentes - de 14, 13 e 12 anos - aconteça nas próximas semanas, conforme novas remessas de doses cheguem à cidade do Rio.

Prefeitura do Rio flexibiliza distanciamento em academias e casas de espetáculo



A Prefeitura do Rio prorrogou as medidas restritivas que já estavam em vigor, em publicação na edição desta sexta-feira (10) do Diário Oficial do município. Mas o distanciamento e a ocupação total em determinados locais foi flexibilizado.

Antes, academias de ginástica, piscinas e centros de treinamento tinham autorização para aulas em grupo, mas com distância mínima de 4 metros entre os participantes. No novo decreto, as aulas coletivas poderão ter distanciamento de 1 metro. Nas casas de espetáculo, o distanciamento mínimo de 1,5 metro mudou para 1 metro, e a capacidade de lotação máxima é de 60%.

O funcionamento de boates, danceterias e salões de dança permanecem suspensos. Bares, lanchonetes, restaurantes e quiosques da orla poderão servir apenas clientes sentados, com distanciamento de 1,5 metro entre as mesas.