Aviso aos responsáveis: merenda foi saqueada em escola de Paciência, Zona Norte do Rio - Reprodução

Aviso aos responsáveis: merenda foi saqueada em escola de Paciência, Zona Norte do RioReprodução

Publicado 16/09/2021 11:57

Rio - Os alunos do o CIEP Doutor Nelson Hungria, em Paciência, na Zona Norte do Rio, ficaram sem aulas presenciais na terça-feira (14) por causa de um furto na unidade na noite anterior. A escola foi invadida e os criminosos levaram todos os alimentos da despensa. O aviso foi publicado na página em que a escola se comunica com alunos e responsáveis. "As aulas hoje serão remotas. Motivo: invadiram a escola e roubaram toda a despensa da cozinha. Estamos fazendo todo levantamento ainda do que foi levado", informou a unidade.

Uma responsável lembrou que já é a segunda vez que esse tipo de furto acontece na escola. "É um absurdo meu filho estuda lá. Depois de ter que ficar 15 dias em casa. Agora só Deus. A quem fez isso, coloca a cabeça no lugar. Só prejudicou as crianças", escreveu a mãe de um aluno.