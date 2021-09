Aviso aos responsáveis: merenda foi saqueada em escola de Paciência, Zona Norte do Rio - Reprodução

Publicado 16/09/2021 11:57 | Atualizado 16/09/2021 12:01

Rio - Os alunos do o CIEP Doutor Nelson Hungria, em Paciência, na Zona Norte do Rio, ficaram sem aulas presenciais na terça-feira (14) por causa de um furto na unidade na noite anterior. A escola foi invadida e os criminosos levaram todos os alimentos da despensa. O aviso foi publicado na página em que a escola se comunica com alunos e responsáveis. "As aulas hoje serão remotas. Motivo: invadiram a escola e roubaram toda a despensa da cozinha. Estamos fazendo todo levantamento ainda do que foi levado", informou a unidade.

Uma responsável lembrou que já é a segunda vez que esse tipo de furto acontece na escola. "É um absurdo meu filho estuda lá. Depois de ter que ficar 15 dias em casa. Agora só Deus. A quem fez isso, coloca a cabeça no lugar. Só prejudicou as crianças", escreveu a mãe de um aluno.

A Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) informou que as aulas presenciais foram retomadas na quarta-feira (15) e que as refeições programadas para os alunos foram servidas regularmente.A 10ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) informa que o CIEP ficou com aulas no remoto somente na terça-feira para que fosse feita a perícia, pois teve roubo de alimentos durante a noite.O registro de boletim de ocorrência policial foi realizado. A SME não informou a dimensão do prejuízo.Um levantamento dorevelou que somente de janeiro a julho deste ano as delegacias da capital registraram 267 ocorrências de furto no interior das escolas . Em todo o Estado do Rio, foram 449 escolas furtadas nos sete meses. O bairro com as escolas mais saqueadas foi Bangu, foram 27 saques entre janeiro e julho. Paciência teve um furto a escola registrado até julho deste ano.