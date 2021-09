Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo - Divulgação/Arquivo

Publicado 20/09/2021 10:27 | Atualizado 20/09/2021 10:53

Rio - Um homem morreu e outro ficou ferido a tiros na noite deste domingo (19), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os dois estavam com amigos em um bar, na Rua Hugo Gonçalves, no bairro Colubandê, quando bandidos passaram atirando.

O morto é o entregador Luan da Conceição Moreira, de 31 anos. Ele chegou a ser levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no mesmo bairro, mas não resistiu. Já o ferido, Lúcio Flávio Reginaldo da Silva, 41 anos, foi operado e está estável, segundo a direção da unidade médica.

De acordo com testemunhas, um grupo assistia o jogo do Flamengo quando homens armados passaram em um carro não identificado e efetuaram vários disparos na direção do bar. Apesar de lotado, os tiros atingiram apenas duas pessoas.

Segundo a PM, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas para o local e já encontraram as vítimas sendo socorridas por populares. A motivação do ataque é desconhecida.



A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí vai investigar o caso. Segundo a polícia, Luan da Conceição Moreira respondia pelos crimes de ameaça e lesão corporal. Já Lúcio Flávio Reginaldo não tem anotações criminais. A polícia vai analisar imagens do circuito de segurança do bairro para identificar os atiradores e o carro usado por eles.