Rio de Janeiro

Manifestantes pró-Bolsonaro fazem 'barqueata' em Angra dos Reis

Embarcações com bandeiras do Brasil navegam pela Baía de Ilha Grande. Ato tem presença de deputados estaduais do Rio e vereador de Belo Horizonte que foi barrado no Cristo Redentor, na semana passada

Publicado 03/10/2021 13:59 | Atualizado há 1 hora