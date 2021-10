Centro Cultural Correios no Centro do Rio - Divulgação

Centro Cultural Correios no Centro do RioDivulgação

Publicado 03/10/2021 15:04

Um grupo de artistas convocou um abraço em torno do prédio do Centro Cultural Correios, no Centro do Rio, em um ato contra o fechamento do espaço cultural. A ação está prevista para ocorrer na próxima quinta-feira, 7, às 14h.

Assim como outros imóveis, o centro cultural corre o risco de ser vendido pelo governo federal. Em razão disso, artistas resolveram marcar esse ato contra o fechamento e venda. "Um absurdo em se tratando de espaço cultural sempre funcionado com exposições de artistas nacionais e internacionais, muito bem conservado, seguro e de fácil acesso, por estar localizado no Corredor Cultural do Centro do Rio", afirma, em nota.

No ano que vem, o Centro Cultural Correios celebrará 100 anos, juntamente com a Semana de Arte Moderna de 22 e os 200 anos da Independência do Brasil. De acordo com os artistas, a arquitetura se completa com o CCBB RJ, a Casa França-Brasil e a Praça XV, que dá caminho ao Porto do Rio, ao Museu de Arte do Rio e ao Museu do Amanhã.

"Muitos prédios pertencentes ao patrimônio carioca, à história e à herança cultural da cidade, estão nessa lista para fazer caixa, sem qualquer parâmetro ou consulta a quem de interesse - os donos, os cariocas, os brasileiros", dizem, em nota.

Eles acrescentam que a cultura é a "marca de um povo" e que, por isso, os eventos são um incentivo ao turismo. "Então, não ao fechamento do Centro Cultural Correios", finalizam.

O grupo também criou uma petição online para chamar a atenção do assunto. O abaixo-assinado pode ser acessado através desse link: https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/artistas_e_sociedade_contra_o_fechamento_dos_espacos_culturais_dos_correios/?zPWffeb

Com a possibilidade de venda, O DIA entrou em contato com o Ministério das Comunicações e o Correios e espera uma resposta.