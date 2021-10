Vacinação na Clinica da Familia Eidimir Thiago de Souza, em Parada de Lucas. Na foto, Franklin Gomes 16 anos. 27/09/2021 - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 04/10/2021 09:15 | Atualizado 04/10/2021 09:26

Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, comemorou nas redes sociais o alcance da vacinação contra a covid-19 na cidade, que ultrapassou em porcentagem a dos Estados Unidos. No fim de semana, o Rio atingiu 85,4% da população total com pelo menos a primeira dose da vacina. Os Estados Unidos têm 65,3% da população com alguma dose recebida. Os dados são da base Our World Data, que mapeia o andamento da vacinação nos países.

O vacinômetro da prefeitura aponta ainda que 56,4% da população carioca está totalmente imunizada - com duas doses, ou dose única. Os norte-americanos com esquema vacinal completo são 56,3%. "Neste fim de semana a Cidade do Rio ultrapassou a cobertura vacinal dos EUA. Parabéns ao carioca pela adesão", escreveu Soranz no Twitter. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também celebrou os números.

Neste fim de semana a Cidade do Rio ultrapassou a cobertura vacinal dos EUA. Parabéns ao carioca pela adesão.

D1 -Rio 85,4% EUA 65,2%

D2 -Rio 56,4% EUA 56,2%

da população vacinada. @Prefeitura_Rio @Saude_Rio pic.twitter.com/MwJIGzIM9a — Daniel Soranz (@danielsoranz) October 4, 2021

A cobertura vacinal do Rio em porcentagem também é maior do que a do Brasil. O país tem 42% da população totalmente vacinada e 71% parcialmente vacinada.

Com avanço da vacinação, índices da covid-19 estão em queda

Os índices da covid-19 no Rio seguem em queda em comparação a julho e agosto . Na última quinta-feira (30), a Secretaria Municipal de Saúde registrou 105 pessoas com casos confirmados da Covid-19. Um mês antes, em 30 de agosto, este número era dez vezes menor: 1.005 em um só dia. O número de internações e óbitos também reduziu: a cidade não registra mais de 50 mortes desde agosto.

Dose de reforço em idosos, imunossuprimidos e profissionais de Saúde: veja o calendário

A dose de reforço, aplicada nos idosos e, passa a ser distribuída também nos profissionais da saúde a partir desta semana.

Idosos de 77 anos podem tomar o imunizante nesta segunda-feira (4); idosos de 76 se vacinam na terça-feira (5); idosos de 75 anos, na quarta-feira (6); idosos de 74 anos, na quinta-feira (7); idosos de 73 anos, na sexta (8) e no sábado (9).

Calendário da dose de reforço na primeira semana de outubro DIVULGAÇÃO

Trabalhadores da Saúde com 60 anos ou mais e que tomaram a segunda dose há pelo menos três meses podem receber a dose de reforço até sábado (9). Pessoas imunossuprimidas podem ir qualquer dia nos postos. A cidade já tem 171 mil pessoas que receberam a terceira dose.