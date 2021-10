O cabo da Polícia Militar Rafael Vinicius de Oliveira Mello, de 39 anos, foi morto a tiros em um bar em Austin - Redes sociais

Publicado 04/10/2021 09:39

Rio - O cabo da Polícia Militar Rafael Vinicius de Oliveira Mello, de 39 anos, será enterrado nesta segunda-feira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele foi morto a tiros na madrugada deste domingo (3), após se envolver em uma confusão em um bar no bairro Austin . Na discussão, Pedro Cabral Ferreira, foi baleado e morto pelo policial. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

O sepultamento do policial está previsto para acontecer às 13h30, no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, na Região Central. Rafael é o 43º policial militar morto no Rio em 2021.

A Polícia Civil vai analisar as imagens de câmeras de segurança da região para entender o que motivou a briga entre eles. A principal hipótese é de que Rafael e Pedro se desentenderam por conta de um carro estacionado em uma rua próxima ao bar.

A DHBF já sabe que o cabo PM chegou no local acompanhando do irmão. Durante a confusão, Rafael e Pedro sacaram suas armas e atiraram um contra o outro.

O policial chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Austin. Ferreira morreu no local. Ele era atirador esportivo e tinha autorização, apenas, para transportar a arma de casa para o clube de tiros.

De acordo com a PM, o cabo era lotado no 15º BPM (Duque de Caxias) e estava há 12 anos na corporação.