Tempo fechado na cidade - Fabio Costa/Agencia O Dia

Tempo fechado na cidade Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 05/10/2021 07:47 | Atualizado 05/10/2021 10:03

Rio – Cariocas que irão sair de casa nesta terça-feira (05) não podem esquecer o guarda-chuva. De acordo com o Sistema Alerta Rio, o céu ficará nublado com chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. Os ventos estarão entre moderados a fortes a partir da tarde, e as temperaturas estarão mais baixas em relação à segunda-feira (05). A mínima prevista é de 17°C e a máxima de 24°C.

Na quarta-feira (06), devido ao transporte de umidade, a previsão também é de chuva fraca a moderada, em pontos isolados da cidade, durante a madrugada. As temperaturas devem ficar entre 18°C e 26°C.

Na quinta-feira (07), a passagem de uma frente fria pelo oceano irá influenciar no aumento da nebulosidade ao longo do dia. Por isso, há previsão de chuva fraca a moderada, a partir da noite. As temperaturas aumentam um pouco e a máxima prevista será de 29°C e a mínima de 19°C.



Na sexta (08) e no sábado (09), áreas de instabilidade em altos níveis manterão o tempo instável. Há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento nos dois dias. Na sexta os termômetros ficam entre 27°C e 17°C e no sábado, a máxima será de 26°C e a mínima 17°C.