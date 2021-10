Os agentes encontraram o veículo modelo Honda HRV abandonado, sem combustível, na rodovia - Divulgação/PRF

Publicado 06/10/2021 13:43

Rio - Um carro roubado foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta quarta-feira, na BR-116, em São João de Meriti, Região Metropolitana no Rio. Os agentes encontraram o veículo modelo Honda HRV abandonado, sem combustível, na rodovia.



Durante a operação Égide, a PRF recebeu informação via telefone de emergência 191 sobre um carro parado às margens da BR 116, e rapidamente acionou uma equipe que fazia policiamento ostensivo na rodovia. Os policiais se deslocaram até o local e encontraram o veículo abandonado com as portas abertas. Ao fazerem vistoria no carro, os agentes perceberam que ele encontrava-se sem combustível.

Em consulta ao sistema, os policiais constataram que se tratava de um carro roubado há cerca de duas semanas. O veículo foi apreendido para ser periciado e depois ser devolvido ao dono.

A Operação Égide, iniciada em 1º de outubro deste ano, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações terão como principal objetivo o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também ao tráfico de drogas e armas.