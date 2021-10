Linha Amarela tem faixa reversível nos dias úteis, das 6h às 9h | Rio de Janeiro | O Dia

Trânsito na Linha Amarela - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/10/2021 14:31

Rio - Durante o horário de pico matinal, a Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, retomou a operação da faixa reversível no trecho entre a Praça do Pedágio e a Avenida Brasil, no sentido Fundão. O serviço funciona nos dias úteis, das 6h às 9h. A montagem da reversível é uma determinação da Prefeitura do Rio e funciona como uma alternativa exclusiva para carros de passeio, com circulação proibida de motocicletas, ônibus e veículos de carga.



Para acessar a faixa reversível, os motoristas devem ficar atentos já na escolha das cabines na Praça do Pedágio. Neste horário, quem utilizar as pistas automáticas com a tag deve optar pelo lado esquerdo, no sentido Fundão. Já os usuários das cabines manuais - que efetuam o pagamento em dinheiro, por aproximação ou no cartão de débito e crédito - devem seguir em direção às cabines 13 e 14.



A velocidade máxima permitida dentro da pista reversível é de 60 km/h. As equipes da concessionária ficarão responsáveis pela operação, acompanhando o funcionamento e orientando os motoristas.



A reversível se estende até a altura da Avenida Brasil. Porém, quem opta por utilizá-la só consegue pegar a saída 9B, para a Avenida Brasil, no sentido Baixada. Neste trecho, o motorista que deseja ir para o Centro deve pegar o acesso para a Linha Vermelha. Não é possível seguir pela saída 9A, para a Avenida Brasil, sentido Centro.



A concessionária informou que reforçou a comunicação ao longo da via com orientações sobre o retorno do serviço. Além de instalação de placas informativas, sinalização e faixas delineadoras, foram implantados dispositivos de segurança, como semáforos bidirecionais que são acionados por rádio frequência quando a faixa reversível está em operação, acendendo o vermelho para o lado revertido e o verde para o novo sentido de tráfego.



Pistas automáticas: uso consciente na Linha Amarela



A Lamsa promove uma campanha educativa para os motoristas que trafegam pela Linha Amarela. Com o nome “Passar na boa”, a ação tem como objetivo informar, conscientizar e mobilizar os clientes quanto ao uso correto das pistas automáticas na Praça do Pedágio. A ideia é contribuir para a redução das paradas de veículos, diminuindo o risco de acidentes e evitando multas. Atualmente, em média, mais de 84 mil veículos são parados, por mês, nas pistas automáticas da via expressa. Entre os principais motivos estão falhas e bloqueios nas tags e, até mesmo, a falta do dispositivo eletrônico.



A pista automática é exclusiva para veículos com tags válidas instaladas obrigatoriamente no para-brisa. Caso o dispositivo não esteja funcionando, o pagamento da tarifa deverá ser realizado nas cabines manuais em dinheiro, por aproximação com dispositivos com a tecnologia de NFC, e com cartões de débito e crédito.



Os clientes que utilizam a pista automática de forma indevida, sem a tag válida, estão sujeitos à multa, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, a evasão de pedágio, no caso de não pagamento da tarifa, é uma infração grave e também gera multa.

Confira o que pode interferir na passagem do veículo pela pista automática:



- Não possuir tag;



- Estar com a tag descolada do para-brisa;



- Estar com pendências contratuais junto à operadora;



- Estar com a tag cadastrada em veículo que não seja o que se encontra dirigindo;



- Estar com a placa do veículo desatualizada junto à operadora;



- Estar com mais de uma tag vinculada ao veículo;



- Estar com mais de uma tag fixada ao para-brisa;



- Estar com a tag pré-paga sem crédito ou no período que o crédito ainda não foi carregado;



- Estar acima da velocidade indicada para a pista automática.