Ivo Barroso Nascimento morreu na última terça-feira (5), aos 91 anos - Divulgação

Publicado 06/10/2021 15:29

Rio - Poeta, escritor e um dos maiores tradutores brasileiros, Ivo Nascimento Barroso morreu na última terça-feira (5), aos 91 anos. O mineiro estava internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, e a causa de sua morte não foi divulgada. O sobrinho do tradutor, o jornalista Alexandre Borges, confirmou a informação nas suas redes sociais. "Meu querido e amado tio Ivo Barroso, o maior dos tradutores brasileiros, acaba de nos deixar. Que Deus o receba em sua glória", escreveu ele.



Barroso foi responsável por traduzir importantes obras, que só foram possíveis ter acesso através dele. Os Sonetos de Shakespeare, a obra de Proust, Eliot, Rimbaud, Poe, Umberto Eco, Hesse, entre tantos outros, podem ser lidos em português devido ao seu trabalho. "A tradução de poesia, como todos sabem, é técnica e arte muito complexa. Foi um gigante", afirmou o sobrinho.

Ivo Barroso nasceu em Ervália, no estado de Minas Gerais, em 1929. Foi aluno da Faculdade Nacional de Filosofia no Rio de Janeiro, mas logo voltou para o curso de Letras, onde passou a traduzir poesia, contribuindo com suplementos e revistas da época. Foi encarregado pelos trabalhos da Coleção dos Prêmios Nobel de Literatura, ajudou Houaiss na Grande Enciclopédia Delta-Larousse e Carlos Lacerda na Enciclopédia Século XX. Ganhou diversos prêmios por suas traduções, inclusive o Prêmio Jabuti pela tradução de O Livro dos Gatos, de T.S. Eliot, e o Prêmio da Academia Brasileira de Letras, pelos esforços tradutórios em Teatro Completo, também de T.S. Eliot.

A Prefeitura Municipal de Ervália prestou uma homenagem ao mineiro Ivo Barroso:

O local e horário do enterro de Ivo Barroso não foram divulgados pela família.