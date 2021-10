Reabertura da estação Parque Esperança, em Campo Grande - BRT Rio / Divulgação

Reabertura da estação Parque Esperança, em Campo GrandeBRT Rio / Divulgação

Publicado 06/10/2021 15:31 | Atualizado 06/10/2021 15:32

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio do BRT Rio, informou que a estação Parque Esperança, em Campo Grande, na Zona Oeste da cidade foi reaberta na tarde desta quarta-feira. Fechada desde 2018 por conta de vandalismo, a estação foi totalmente recuperada. É a 26ª que volta a funcionar, do total de 46 encontradas inoperantes no sistema, desde que a Prefeitura assumiu a gestão do BRT Rio, em março, e a 15ª da Avenida Cesário de Melo entregue aos passageiros da região em dez dias.

De acordo com a pasta, na reforma, as equipes da Intervenção e do BRT Rio levaram em conta minimizar problemas graves no sistema, como depredação e calote, com substituição de painéis e portas de vidros por chapas metálicas vazadas, o que permite uma maior ventilação, fiação embutida e mecanismos das portas blindados. Mas não foi só.

As estações recuperadas na Cesário de Melo se diferenciam pela iluminação de cor azul projetada de dentro para a cobertura externa e o reforço na iluminação interna e externa.

A estação Parque Esperança é atendida pela Linha 17 (Campo Grande x Santa Cruz - Parador). Em breve, todas as cinco estações que ainda estão fechadas na região voltarão a operar.