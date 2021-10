41ª DP (Tanque) - Divulgação

Publicado 08/10/2021 10:24 | Atualizado 08/10/2021 11:02

Rio - Um homem acusado de estuprar a própria filha foi preso, nesta quinta-feira (7), pela Polícia Civil do Rio em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Ele era considerado foragido desde 2016, quando a Justiça emitiu mandado de prisão. Os caso veio a tona em 2010, quando a criança assistiu a uma palestra sobre pedofilia na escola onde ela estudava e relatou os abusos do pai.

Segundo as investigações, a vítima na época tinha 9 anos e passou a ser abusada pelo pai após a separação dele com a mulher, com quem teve outras duas filhas.

O homem ainda é suspeito de abusar sexualmente de uma sobrinha, uma menina de 11 anos. Ao descobrir dos abusos sofridos pela prima, a garota contou aos pais o que havia acontecido com ela.

A prisão foi feita por equipes da 41ª DP (Tangue) e acompanhada pelo delegado Reginaldo Guilherme, titular da distrital. O homem foi encontrado na Rua da Amizade, na região de Inhoaíba.