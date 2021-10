Policiais atuam na Rua João Barbalho, em Quintino - REPRODUÇÃO TWITTER/PMERJ

Publicado 11/10/2021 08:45

Rio - Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) realizam, na manhã desta segunda-feira (11), uma operação nos acessos ao Morro da Caixa D'Água, em Quintino, Zona Norte do Rio. A região é a mesma onde um policial militar morreu na última sexta-feira (8), em ataque de criminosos.

Não houve registro de tiroteio na região durante a manhã, mas os policiais seguem nas redondezas da comunidade. Além das viaturas, um blindado da PM dá apoio à ação.

A operação acontece três dias depois da morte do terceiro sargento Bruno dos Santos Barbosa, de 37 anos, que também era lotado no 9º BPM. No dia do assassinato, equipes da PM faziam patrulhamento quando encontraram dois assaltantes, e houve tiroteio. Um suspeito foi levado ao hospital, e outro morreu ainda no local. Uma parte da equipe resguardava a cena para a perícia da Polícia Civil quando acabou sendo alvo de um segundo ataque dos bandidos.

O sargento foi atingido por um tiro na região da axila, e socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Barbosa, que faria 15 anos de corporação em outubro, foi enterrado no sábado.