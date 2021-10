Rio de Janeiro

Bope prende Imperador, chefe do tráfico no Amapá; criminoso estava no Complexo da Maré

Prisão foi realizada após ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Draco do Amapá

Publicado 14/10/2021 06:57 | Atualizado há 11 minutos