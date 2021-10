Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões no local - Gilvan de Souza

Publicado 14/10/2021 09:31 | Atualizado 14/10/2021 09:33

Rio - Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) atuam nas Comunidades do Maciço da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira (14). O objetivo, segundo a PM, é coibir os ataques promovidos de criminosos contra as construções de bases no alto das comunidades da Praça Seca.

A ação conta com aeronaves do Grupamento Aeromóvel (GAM). Até o momento, sem registro de prisões e apreensões.