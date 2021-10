PF prende homem com aves silvestres ameaçadas de extinção em Duque de Caxias - Divulgação

PF prende homem com aves silvestres ameaçadas de extinção em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 14/10/2021 08:37

Rio - A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira, um homem que mantinha clandestinamente quatro aves silvestres em cativeiro no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Os espécimes resgatados, Trinca-ferro ("saltator similis" em extinção no Rio), Tiziu ("volatinia jacarina"), Chorão ("sporophila leucoptera") e Coleirinho-do-brejo ("sporophila colaris"), podem atingir altos valores no mercado clandestino e em competições de canto.



Os animais foram entregues ao IBAMA para reabilitação e o homem conduzido à Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal no Rio (ELEMAPH/RJ).