Adriano de França, o 'Mc Fera', era foragido da 'Operação DIsney' - Divulgação

Publicado 14/10/2021 10:26

Rio - Policiais civis prenderam nesta quarta-feira (13) Adriano de França Batista, conhecido como 'MC Fera', na Comunidade do Mic, na Ilha da Conceição, em Niterói, na Zona Metropolitana do Rio. Ele é apontado como integrante de uma das maiores organizações criminosas do estado.

Contra Adriano constava um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de Niterói, decorrente de uma investigação realizada pela 76ª DP (Niterói). O criminoso era um dos alvos da 'Operação Disney', realizada em março deste ano.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo criminoso que MC Fera pertencia, além de praticar o tráfico de drogas, atuavam na distribuição clandestina de TV a cabo e de sinal de internet na região, prostituição, comércio ilegal de armas e outros delitos relacionados ao tráfico.

Após a captura, Adriano foi encaminhado para a penitenciária, onde permanecerá à disposição da Justiça.