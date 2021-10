Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio - Reprodução/GoogleMaps

Publicado 20/10/2021 17:35 | Atualizado 21/10/2021 16:33

Rio - A Justiça do Rio condenou, nesta terça-feira, Uiliam de Jesus Pereira a 38 anos, em regime fechado, pelo assassinato da idosa Oaci Sena de Almeida, de 73 anos, no apartamento em que ela morava na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio. O criminoso foi preso em janeiro de 2019 pelo crime

De acordo com a denúncia, o criminoso atacou a idosa após um comentário sobre a qualidade do seu suposto trabalho como corretor de imóveis. Ela foi golpeada diversas vezes com a faca e sangrou até a morte. No relatório, também foi apontada uma personalidade sádica do criminoso, com desprezo pela vida humana, já que após o crime desceu do apartamento para fazer um lanche e planejar as suas atividades. Ele ainda enviou mensagens aos parentes da vítima, após o crime.

O julgamento foi presidido pela juíza Tula Corrêa de Melo, que fixou a pena máxima de 30 anos pelo homicídio triplamente qualificado, "por ter sido cometido por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, idosa, e atacada de inopino (de surpresa)". Já o acréscimo dos oito anos ocorreu em virtude de reprimenda (advertência severa) e o furto dos objetos praticado pelo criminoso, que voltou ao apartamento após o assassinato.

O TJ assinala que o condenado seria corretor de imóveis mas, em nota, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-RJ) informou que Uiliam de Jesus Pereira não possui nem nunca possuiu inscrição ativa no Creci-RJ.