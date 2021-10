Familiares e amigos se despediram de lutador, neste sábado, em Belford Roxo - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 23/10/2021 11:39 | Atualizado 23/10/2021 13:59

Rio - O lutador de jiu-jitsu Robson da Silva Santos, de 35 anos, foi sepultado na manhã deste sábado, no Cemitério Municipal de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele foi morto a tiros durante um assalto a uma agência bancária do Itaú, na Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Nova Piam, também em Belford Roxo, na última quinta-feira.



Robson era uma pessoa querida na região, frequentava uma igreja evangélica e dava aulas de artes marciais. Emocionados, familiares e amigos deram o último adeus a Montanha, como era chamado.

"Ele era muito conhecido e querido por todos. O Robson era um meninão, uma pessoa boa. Nossa família está devastada e revoltada com tudo isso. Nós vamos lutar por justiça, para que o culpado da morte dele pague. Só assim vamos ter um pouco de paz", disse Natália dos Santos Silva, 31 anos, prima de Robson.

O mestre em artes marciais Marcio Duracel fala sobre Robson Robson da Silva Santos, morto a tiros durante um assalto a uma agência bancária do Itaú. Robson foi sepultado neste sábado, em Belford Roxo.



Ariela Cristina da Silva, 33 anos, noiva de Robson pede por justiça e reclama da falta de segurança no banco. "Ninguém ajudou ele em nenhum momento. Onde estavam os seguranças do banco que não fizeram nada? Nas imagens das câmeras de segurança há um momento em que o Robson e o assaltante se afastam. Por que os seguranças não tentaram algo? É revoltante. O Robson morreu tentando salvar a vida dele, ele morreu tentando fazer justiça e eu vou lutar por justiça por ele agora".



Família temia tragédia



Lutador de artes marciais há quase 10 anos, Robson já havia reagido a outros assaltos em diferentes ocasiões. A família se preocupava com os riscos que ele corria e temia uma tragédia.



"Ele já tinha reagido em outros assaltos e saiu bem deles, mas a gente falava com ele que era perigoso. A gente tinha medo de que algo assim acontecesse. O Robson não aceitava ser assaltado, ele tinha revolta disso. Ele dizia: de tiro de arma eu não morro. Infelizmente aconteceu isso", relata Natália.



O mestre em artes marciais Marcio Duracel, que acompanhou a carreira de Robson por sete anos e tinha uma amizade de mais de 18 anos com ele, disse que só guardará coisas boas do amigo.



"O Robson era uma pessoa pura, digna, de caráter. Tinha um coração grande, tudo o que ele tinha ele dividia, sempre queria ajudar. Só tenho coisa boa pra falar dele. Eu levei ele pra primeira luta dele de MMA. Infelizmente, agora acabou. A gente fica sem chão, sem palavras, a ficha não caiu ainda".

Crime gravado por câmeras



. As câmeras de segurança mostram todo o passo a passo da entrada de Robson na agência, até o momento de sua morte.



Nas cenas, o atleta entra no banco e, logo atrás, aparece um homem usando casaco preto. Robson se dirige para a área do caixa eletrônico e o ladrão anuncia o assalto contra ele. Os dois entram em luta corporal e, após o primeiro disparo, caem sob uma parede de vidro que quebra sobre eles. O homem efetua outros dois disparos e foge do local.



De acordo com a Polícia Civil, o professor de artes marciais foi atingido por três disparos, não resistiu e morreu ainda no local do crime.



Testemunhas relataram à polícia que, além de atleta, Robson era proprietário de um pequeno comércio. Como de costume, ia às quintas-feiras depositar o dinheiro recebido durante a semana na agência bancária.