Rio distribui nova remessa de vacina da Pfizer para municípios - Reprodução internet

Rio distribui nova remessa de vacina da Pfizer para municípios Reprodução internet

Publicado 04/11/2021 13:10 | Atualizado 04/11/2021 13:12

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu na noite de quarta-feira (3) 551.070 doses da vacina da Pfizer contra a covid-19, que estão alocadas no Centro de Abastecimento, em Niterói, para serem distribuídas aos 92 municípios do estado. A pasta ainda avalia a melhor logística para a entregar as remessas. A cidade do Rio já buscou suas 275.532 doses.

Com doses nos postos, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio segue o calendário de vacinação da dose de reforço para os idosos. Nesta quinta-feira (4), mulheres de 63 podem ir aos pontos de vacinação para receber a terceira dose; na sexta-feira (5), é a vez dos homens de 63 anos. No sábado (6), repescagem para homens e mulheres de 63 anos. A próxima semana será para as idades de 62 e 61 anos.

A cidade do Rio segue aplicando a dose de reforço também em trabalhadores da Saúde. Durante todo o mês de novembro, serão vacinados os profissionais da Saúde que tomaram a segunda dose em maio. Em dezembro será a vez dos que tomaram a segunda dose em junho.