Este é o 46º mutirão feito em fins de semana ao longo dos últimos 12 meses - Divulgação/Detran.RJ

Publicado 04/11/2021 13:48

Rio - O Departamento de Trânsito de Rio (Detran.RJ) realiza neste sábado (6) um mutirão com aproximadamente cinco mil vagas para serviços de veículos e habilitação. Este é o 46º mutirão feito em fins de semana ao longo dos últimos 12 meses. Para evitar aglomerações, os interessados devem fazer agendamento prévio por telefone ou no site do Departamento.

Para realizar os serviços como transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, mudança de cor, transformação de combustível, baixa e inclusão de alienação, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, blindagem e intenção de venda, os motoristas devem procurar, das 8h às 13h, os postos de Barra do Piraí; Barra Mansa; Bom Jesus do Itabapoana; Cordeiro; Haddock Lobo; Infraero; Itaboraí; Itaperuna; Macuco; Mesquita; Miguel Pereira; Nilópolis; Nova Iguaçu; Reduc; Resende; Valença; Vassouras ou Volta Redonda.

Para primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva serão disponibilizados, das 8h às 14h, atendimento nos postos da sede, no Centro do Rio; de Angra dos Reis; Barra da Tijuca (Aerotown); Barra do Piraí; Belford Roxo; Cabo Frio; Cachoeiras de Macacu; Campos dos Goytacazes I; Cantagalo; Ceasa; Copacabana; Duas Barras; Gávea (Detran-Sul); Guadalupe; Guapimirim; Ilha do Governador; Itaboraí (Venda das Pedras); Itaocara; Itaperuna; Jacarepaguá; Macaé; Macuco; Miguel Pereira; Niterói (Fonseca); Nova Friburgo; Paracambi; Parque Maré; Petrópolis; Resende; Rio Bonito; Rio das Ostras; Santo Antônio de Pádua; São Fidélis; São Gonçalo (Rocha); Sulacap; Trajano de Moraes; Três Rios; Vaz Lobo e Volta Redonda.

O mesmo serviço também será oferecido no West Shopping, em Campo Grande, e no posto de Nova Iguaçu, com horário das 10h às 16h. O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.

Serviço

Agendamento

Site: www.detran.rj.gov.br;

Telefone: (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.