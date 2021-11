Vídeos registraram fumaça e movimentação de pessoas do lado de fora do estabelecimento - Reprodução/WhatsApp O Dia

Publicado 04/11/2021 14:52 | Atualizado 04/11/2021 16:10

Rio - Um incêndio atingiu um restaurante do Park Shopping Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira (4). Vídeos enviados para o WhatsApp O Dia registraram fumaça e a movimentação de pessoas do lado de fora do estabelecimento. Nas imagens, é possível ver bombeiros e o momento em que um homem entra no shopping com um extintor de incêndio. Confira.