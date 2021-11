O acidente aconteceu no interior da estação de Anchieta, na Zona Norte do Rio - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 06/11/2021 08:29 | Atualizado 06/11/2021 09:06

Rio - Um homem identificado como Franklin N. da Silva teve uma das pernas amputadas após ser atropelado por um trem, no final da tarde de sexta-feira, na estação de Anchieta, na Zona Norte do Rio.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do Quartel de Ricardo de Albuquerque foram acionados, às 17h37, para ocorrência no interior da estação de trem. Franklin foi socorrido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste, e, segundo os bombeiros, o estado dele era considerado grave.

A Supervia informou que o homem encontrava-se na linha férrea indevidamente próximo à estação Anchieta, ramal Japeri, e foi atingida por um trem sem passageiros que seguia no sentido Central do Brasil. A concessionária ainda alertou sobre os riscos de circular irregularmente pela linha férrea.

"Cabe lembrar que o trânsito de pedestres na via férrea pode causar acidentes fatais e prejudicar a operação ferroviária, da qual dependem milhares de passageiros do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. É importante ressaltar que não se pode transitar de forma irregular pela via férrea porque, depois de acionado o freio de emergência, o trem ainda pode percorrer até 300 metros até parar completamente, e que uma frenagem brusca pode colocar os clientes e o maquinista em risco", afirmou, em nota.

A Secretaria Municipal de Saúde comunicou que o estado de saúde de Franklin ainda é considerado grave.