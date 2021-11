Av. Brasil vai sofrer interdições para realização de obras - Divulgação/Prefeitura do Rio

Av. Brasil vai sofrer interdições para realização de obrasDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 06/11/2021 09:21

A Avenida Brasil e seu entorno sofrerão diversas intervenções para viabilizar as obras do Consórcio Transbrasil a partir deste sábado, 6. A CET-Rio informou que uma sinalização específica será instalada para orientar e alertar os motoristas e as condições do trânsito serão monitoradas. Os veículos que estiverem passando pelo local serão desviados na própria pista, no trecho com estreitamento.



Confira quais são as novas interdições:



Na altura de Barros Filho até às 12h está prevista a interdição de uma faixa da pista lateral ou duas faixas da pista central da Av. Brasil, sentido Deodoro, na altura das Passarelas 31 e 33. Já das 13h às 17h30 deve acontecer a interdição de uma faixa da pista lateral ou duas faixas da pista central da Av. Brasil, sentido Centro, também na altura das Passarelas 31 e 33. As interdições ocorrerão de forma alternada, primeiro na pista lateral e depois na pista central de cada sentido.



Para serviços de drenagem, outra interdição está programada na altura do Trevo das Missões para serviços de drenagem e deve terminar somente na próxima sexta-feira, 12. O esquema será o seguinte: Até as 16h30 de domingo, 7 terá uma interdição de uma faixa da pista lateral da Av. Brasil, sentido Deodoro, na altura da alça de descida da Rodovia Washington Luiz. Já a partir das 7h30 de segunda-feira, 8, até as 17h30 de sexta-feira, 12, deve ocorrer uma interdição de meia faixa da pista lateral da Av. Brasil, sentido Deodoro, após a alça de descida da Rodovia Washington Luiz.





Entre Coelho Neto e Barros Filho os serviços de topografia devem ocorrer também neste sábado, com previsão de término para domingo às 6h de domingo. Será uma interdição de duas faixas (lado direito) da pista central da Av. Brasil, sentido Deodoro, entre a Av. Pastor Martin Luther King Júnior e a Rua Dep. Menezes Cortes.



Na altura de Ramos, para serviços de drenagem, a mudança está prevista para começar somente na próxima segunda, 8, e deve terminar até sexta-feira da semana que vem, 12. O esquema será a interdição de uma faixa (lado direito) da pista central da Av. Brasil, sentido Deodoro, entre a Rua João Araújo e a Rua Ari Leão.



Para serviços de concretagem, na altura de Bonsucesso, a Av. Brasil será parcialmente interditada a partir de quarta-feira, 10, até o próximo sábado, 13. O reparo deve ocupar uma faixa (lado esquerdo) da Av. Brasil, pista central, sentido Deodoro, na altura do Hospital Geral de Bonsucesso e 1 metro de faixa (lado esquerdo) da Av. Brasil, pista central, sentido Centro, na altura do Hospital Geral de Bonsucesso.