Taiana Gonçalves de Noronha, 28 anos, foi morta a facadas em Volta RedondaReprodução/Redes Sociais

Rio - Familiares de Taiana Gonçalves de Noronha, 28 anos, morta após levar uma facada no coração por uma mulher , no último dia 4 de novembro, em Volta Redonda, afirmaram em relatos nas rede sociais que a suposta autora do crime confessou na 93ª DP (Volta Redonda) que esfaqueou a vítima. No entanto, mesmo com a confissão, a mulher identificada como Ana Angélica Caetano Caribé Pinho, 48 anos, saiu pela porta da frente da delegacia por ter alegado legítima defesa.

A família, bastante revoltada, contou que o depoimento da suspeita não condisse com as imagens da câmera de segurança que flagrou o crime na Avenida Integração, no bairro Aterrado. No vídeo, uma mulher que estava sentada em um banco se levanta e atinge a outra que estava perto dela. Outras pessoas tentaram separar a briga, mas não conseguem. Segundo testemunhas, o local é conhecido por ser um ponto de prostituição e brigas são recorrentes entre mulheres que disputam o mesmo ponto na região.

Segundo a Polícia Civil, a 93ª DP (Volta Redonda) instaurou um inquérito para apurar o fato. A instituição disse também que testemunhas foram ouvidas e diligências estão sendo realizadas para esclarecer o homicídio. Ao Globo, o delegado responsável pelas investigações confirmou que Ana Angélica confessou o crime alegando ter sofrido bullying de Taiana. Ela teria sido chamada de "gorda e feia".

Taiana chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Nelson Gonçalves, antigo Cais Aterrado, e em seguida foi transferida para o Hospital São João Batista (HSJB), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela deixou um filho pequeno.



De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Ana Angélica já responde por um homicídio cometido em março de 2017. Testemunhas contam que ela, na ocasião, assassinou o padrasto, também no bairro do Aterrado, em Volta Redonda. A audiência deste processo acontece no dia 18 de novembro.