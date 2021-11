Demolição de imóveis na Zona Oeste - Prefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 10/11/2021 16:24

Rio - A prefeitura, através da Subprefeitura de Jacarepaguá e das Secretarias de Ordem Pública e Conservação, realizou, nesta quarta-feira, a demolição de imóveis irregulares em um loteamento na Colônia Juliano Moreira, na Zona Oeste da cidade.

De acordo com a prefeitura, no mês de junho foram notificadas seis construções que ocupavam uma área publica, destinada a uma praça e uma rua. As obras foram embargadas, mas o embargo não foi cumprido. O local, onde existiu um campo de futebol que era usado pelos moradores, conhecido como faixa azul, foi ocupado irregularmente.

"O que está errado não vai virar paisagem. As pessoas precisam entender que espaços públicos não podem ser loteados e vendidos e ninguém deve comprar sem antes consultar a Prefeitura, para não ser vítima desses invasores", orienta a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo.

Ainda segundo o órgão, o loteamento já estava com pavimentação, ruas, meio fio, seis postes de iluminação e mais de 50 terrenos demarcados, com 10 construções iniciadas, em fase de alvenaria.

A Light cortou a ligação de nove construções e do loteamento, onde estavam ligados os postes de luz. A Cedae cortou a ligação clandestina de água que abastecia toda a área. A Guarda Municipal e a Polícia Militar deram apoio à operação.