Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) - Reprodução / Internet

Publicado 10/11/2021 16:18

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) vai oferecer auxílio emergencial para os estudantes bolsistas dos programas Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e Residência Pedagógica (RP). A medida entra em vigor nesta quarta-feira (10) e tem como objetivo restabelecer o pagamento e garantir a continuidade dos projetos vinculados à Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), importantes para o desenvolvimento de parcerias formativas entre a universidade e as redes de ensino.

"O governo federal está descumprindo o compromisso com relação a essas ações tão importantes para a educação no nosso país. É um quadro desalentador, pois os estudantes contam com o valor de R$400 para despesas fundamentais, como alimentação, moradia e manutenção nos cursos de licenciatura. Além disso, programas como o Pibid e a RP são fundamentais para a valorização do magistério e o fortalecimento da formação continuada dos professores", afirma o reitor Ricardo Lodi.

O benefício vai contemplar 360 alunos com o pagamento referente aos meses de setembro a dezembro de 2021. A relação dos beneficiados será enviada pela Pró-reitoria de Graduação (PR1) à Diretoria de Administração Financeira (DAF) da Uerj para a efetivação. De acordo com o documento divulgado pela Reitoria, novas concessões do auxílio podem ocorrer, caso a situação do pagamento das bolsas por meio da CAPES não seja normalizada.