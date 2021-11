Presidente e vice presidente da Câmara de Itaboraí discutem durante sessão plenária - Reprodução

Publicado 12/11/2021 13:13

Rio - A sessão desta quinta-feira (11) na Câmara Municipal de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, foi cancelada por conta de um bate-boca entre parlamentares. A cena foi protagonizada pelo presidente da Casa, Élber Corrêa (Republicanos) e seu vice Rogério Filgueiras (Progressistas). Por pouco a discussão não terminou em briga.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a discussão entre os dois parlamentares.

Élber acusa Filgueiras de tentar iniciar a nova eleição da mesa diretora da Câmara fora do prazo. O presidente do legislativo não estava no plenário no início da sessão. Por conta da não presença de Élber, seu vice passou a presidir a sessão. O presidente chegou logo depois e impediu a votação.

A discussão entre os dois foi acalorada e por pouco não terminou em troca de socos. Parlamentares que estavam no local foram obrigados a ficarem no meio dos dois vereadores para acalmar os ânimos.

Parlamentares ouvidos pelo O DIA revelaram que o clima entre Élber e Filgueiras já não era dos melhores e que a tentativa de iniciar a sessão sem o presidente da Casa foi o estopim para que eles partissem para as vias de fato.

Em nota, a presidência da Câmara Municipal de Itaboraí informou que a discussão aconteceu por conta de um grupo de vereadores que protocolou um "pedido que visava antecipar as eleições para a Mesa Diretora para o biênio 23/24".

As eleições na Casa Legislativa estão previstas para acontecer no próximo dia 15 de dezembro.

O DIA procurou o vereador Rogério Filgueiras, mas não houve retorno até a publicação da matéria.