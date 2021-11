Ação de limpeza recolhe quase 50 quilos de lixo no Arpoador - Divulgação

Publicado 12/11/2021 13:38

Rio - Quase 50 quilos de lixo foram recolhidos em uma ação realizada nesta quinta-feira, na Pedra do Arpoador, na Zona Sul, um dos principais pontos turísticos do Rio. Cerca de 60 voluntários recolheram 47,56 quilos de resíduos, sendo 21 quilos só de recicláveis como guimbas de cigarro, canudos, tampinhas de garrafas, vidros quebrados e restos de embalagens. Todos o material foi enviado ao projeto Recicla Orla, que dará a destinação correta aos resíduos.



A ação foi uma iniciativa da ONG Clean Up the World, da Subprefeitura da Zona Sul, e do Rio Convention & Visitors Bureau (RCVB), que contou com patrocínio da Orla Rio. Realizado na véspera do feriado prolongado da Proclamação da República, o mutirão teve o objetivo de preparar a praia para receber cariocas e turistas durante a alta temporada de verão e conscientizar os visitantes sobre a importância de preservar o espaço.

A Comlurb faz a limpeza da Pedra do Arpoador constantemente. Mesmo assim, os microlixos, resíduos que só são retirados do meio ambiente manualmente, são despejados por frequentadores e acabam se misturando à vegetação.



"Fizemos uma vistoria no local e constatamos a necessidade de uma ação de limpeza, bem como a conscientização para os problemas decorrentes do descarte inadequado do lixo. Foi gratificante mobilizar os órgãos municipais e a iniciativa privada para educar e promover melhorias em um dos mais lindos cartões postais do Rio", afirmou Ana Ribeiro, Subprefeita da Zona Sul

"Mesmo com o trabalho constante dos funcionários da Comlurb, infelizmente ainda encontramos muitos lixos pequenos despejados pelos frequentadores da praia, principalmente guimbas de cigarro que são descartadas na vegetação. Por isso, acredito que esse trabalho conjunto que desenvolvemos hoje é muito importante não só para recuperar este local, que é um símbolo do Rio de Janeiro, como para conscientizar a população", defende Carlos Werneck, presidente-executivo do Rio Convention Bureau.



Durante a ação, que contou ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Comlurb, foi instalado um totem que dá as boas-vindas aos visitantes e orienta, em seis idiomas, a manter o local limpo. O Clean Up The World já recolheu, desde 2003, quase 300 toneladas de microlixo do meio ambiente em mais de 600 localidades no país, evitando a mortandade de animais marinhos e silvestres