Ação da Segurança Presente de Niterói apreendeu 240 engradados de cerveja com rótulos falsos - Divulgação Secretaria de Estado de Governo do Rio De Janeiro

Publicado 23/11/2021 16:01

Rio - Policiais do Segurança Presente de Niterói apreenderam 420 engradados de cerveja adulterada após identificarem, na manhã desta terça-feira (23), um sítio que estava sendo usado por suspeitos para praticar o crime em Pendotiba, na Região Oceânica de Niterói. As cervejas adulteradas eram vendidas por um preço mais baixo para pequenos comércios locais.

Moradores da região informaram os agentes do programa sobre o sítio. No local, os policiais avistaram três criminosos com a carga. Eles fugiram pelos fundos do imóvel, mas um dos suspeitos foi capturado ao entrar na localidade para buscar seu carro.

O homem foi conduzido à 79ª DP (Niterói), onde confessou ser motorista do caminhão que faria o transporte das cervejas e contou que os suspeitos trocavam os rótulos de uma cerveja menos conhecida por uma mais famosa e as vendiam para comerciantes.



Segundo a polícia, os três criminosos que fugiram já foram identificados, dois deles já com passagem pelo mesmo crime. Além dos engradados, foram apreendidos diversos materiais utilizados para a adulteração das garrafas, como rótulos, tampinhas, cola spray e martelo.